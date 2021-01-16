توفي البارون بنجامان دو روتشيلد رئيس مجلس إدارة شركة إدمون دو روتشيلد القابضة التي تشرف على المجموعة المالية الفرنسية السويسرية إدمون دو روتشيلد، الجمعة عن 57 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته السبت لفرانس برس.

وقالت الأسرة في بيان "تعلن أريان دو روتشيلد وبناتها بحزن كبير وفاة الزوج والأب بنجامان دو روتشيلد جراء أزمة قلبية في منزل العائلة في برينيي (سويسرا) بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 15ينايرLكانون الثاني 2021".

وولد بنجامان دو روتشيلد في 30 يوليو/تموز 1963 وكان أبا لأربع بنات من زوجته أريان الخبيرة المالية الدولية التي عهد إليها رئاسة المجموعة في 2015.

والمجموعة الفرنسية - السويسرية ومقرها جنيف متخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، ولا علاقة لها ببنك الاستثمار الفرنسي البريطاني روتشيلد وشركاه.

وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها المجموعة 173 مليار فرنك سويسري (160 مليار يورو)، بما يعادل 193.3 مليار دولار.

والمجموعة التي تأسست في 1953 تضم اليوم 2600 موظف في 32 فرعا في العالم.

وكان بنجامان دو روتشيلد يتولى رئاسة المجموعة منذ 1997 إثر وفاة والده إدمون دو روتشيلد. وكان نجل البارونة نادين دو روتشيلد (88 عاما) الممثلة السابقة التي اشتهرت بكتبها عن فن اللياقات وحسن السلوك.

وأعلنت الأسرة أن مراسم الجنازة ستقام في الأيام المقبلة على أن تقتصر على أفراد العائلة.