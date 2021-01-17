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واتساب يؤجل طرح هذه الخصائص بعد حملة انتهاك الخصوصية

واتساب
واتساب
واتساب

واتساب يؤجل طرح هذه الخصائص بعد حملة انتهاك الخصوصية

يستعد لإطلاقها في مايو المقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك عن تأجيل طرح خصائص جديدة على المنصة تهدف لزيادة التعاملات التجارية.

يأتي ذلك بعد رد فعل غاضب من قِبل المستخدمين بشأن ممارسات تتعلق بانتهاك الخصوصية ومشاركة البيانات، واستخدامهم لتطبيقات منافسة مثل تليغرام وسيغنال.

وحدد تطبيق واتساب الخامس عشر من مايو موعدا مستهدفا جديدا لإطلاق الخصائص الجديدة، مؤكدا أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بإرسال رسائل مع الشركات، ولا يؤثر على المحادثات الشخصية من حيث الخصوصية.

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وشهد تطبيق واتساب تراجع عدد مرات التحميل إلى 10.6 مليون عملية من 12.7 مليون عملية تحميل في الأسبوع السابق.

ويعتقد الخبراء أن هذا التحول قد يعكس اندفاعاً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المحافظين الذين يبحثون عن بدائل لمنصات مثل فيسبوك وبارلير اليمي ني المغلق الآن.

وكان واتساب قد بعث إشعارا لمستخدميه بأن عليهم الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة له قبل 8 فبراير المقبل، وإلا لن يكون بمقدورهم استخدامه بعد هذا التاريخ.

وأشار الإشعار إلى البيانات التي يشاركها واتساب مع فيسبوك، الشركة الأم، مما أحدث صدمة لدى بعض المستخدمين.

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