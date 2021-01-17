وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقية تعاون إطارية مع كل من صندوق التنمية السياحي وشركة "إف تي جي للتطوير" وشركة البلاد للاستثمار وشركة "ايكوفاين القابضة بي في" بغرض البدء في إجراءات تأسيس صندوق استثماري مقفل وخاص بحجم مستهدف 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) وفقاً لاشتراطات هيئة السوق المالية.

وقالت إعمار المدينة الاقتصادية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن الصندوق يستهدف تطوير وتشغيل منتجع وفندق سياحي شامل من فئة الخمسة نجوم مع حديقة مائية وفلل فاخرة فوق الماء بالعلامة التجارية ريكسوس (Rixos) والتي تعد إحدى العلامات التجارية المملوكة لشركة أكور العالمية (Accor).

وأضافت: "يُعد مشروع ريكسوس أميرالد شورز أحد أضخم المنتجعات السياحية المستهدف إنشاؤها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والفريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية".

وأوضحت أنه من المزمع إنشاء المنتجع على أرض بمساحة إجمالية قدرها 275 ألف متر مربع وإطلالة على شواطئ البحر الأحمر بطول 600 متر وعلى ملعب الغولف الواقع بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

من المتوقع أن يضم المنتجع أكثر من 500 غرفة و35 فيلا فندقية.

كما يوفر المنتجع حديقة مائية متكاملة وعالمية المستوى وشواطئ وأندية مخصصة للأطفال وصالات رياضية بالإضافة إلى أكثر من 10 خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية.

وتوقعت إعمار المدينة الاقتصادية، أن يكون الأثر المالي على الشركة بعد انتهاء إجراءات إنشاء الصندوق وتوقيع الاتفاقيات اللازمة.

وفي سياق آخر، قرر مجلس ادارة إعمار المدينة الاقتصادية بالتمرير قبول استقالة الرئيس التنفيذي أحمد إبراهيم لنجاوي، لظروفه الشخصية، وفقاً لبيان منفصل صادر عن الشركة.

وأعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، في بيان على "تداول"، يوم الأربعاء الماضي، عن قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة أحمد يوسف بشناق كعضو منتدب للشركة من تاريخ 12 يناير ولفترة 6 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.