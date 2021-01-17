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"مبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ27 مليون دولار

صناعة الورق
مصنع لتصنيع الورق
سوق السعودية

"مبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ27 مليون دولار

لتمويل رأس المال العامل للشركة، وقطع غيار لآلات ومعدات المصنع

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" توقيع اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك الرياض بإجمالي قيمة 101 مليون ريال (26.9 مليون دولار).

وقالت "مبكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن التمويل عبارة عن تسهيلات دوارة تجدد كل عام بنهاية شهر أغسطس، ومضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وأضافت أن الهدف من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة، وقطع غيار لآلات ومعدات المصنع.

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وأشارت "مبكو" إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وكانت الشركة أعلنت في 4 يناير 2021، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بإجمالي قيمة 340 مليون ريال (91 مليون دولار)، لتمويل مشروع إنشاء مصنع إنتاج لفات المناديل الورقية الخام.

كان مجلس إدارة شركة "مبكو"، قد وافق الشهر الماضي، على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام بتكلفة تقديرية متوقعة 338 مليون ريال (90.11 مليون دولار).

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