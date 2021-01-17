  • مباشر
اللغة

مساهمو "وفرة" يوافقون على عزل مجلس الإدارة

وفرة للصناعة والتنمية
شعار شركة وفرة للصناعة والتنمية
سوق السعودية

مساهمو "وفرة" يوافقون على عزل مجلس الإدارة

خلال اجتماع الجمعية العامة العادية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق مساهمو شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة" خلال اجتماع الجمعية العامة العاديّة، مساء الخميس الماضي، على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7.14% من رأسمال الشركة.

وبحسب بيان "وفرة" للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، فإن المساهمين وافقوا أيضاً على عزل أعضاء لجنة المراجعة، ووافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، ومدتها 3 سنوات وتبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

يذكر أن الشركة تلقت طلباً من مساهمين يمتلكون حصة 7.14% من أسهمها، طالبوا فيه بالتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

شركات سوق السعودية "تعليم ريت" يوزع 8.16 مليون ريال عن أرباح الربع الرابع

وكانت شركة وفرة للصناعة والتنمية، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الخسائر بالربع الثالث من العام 2020، بنسبة 51.46% إلى 2.73 مليون ريال، مقابل نحو 1.8 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف البيعية والتسويقية، إلى جانب تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة.

وكشفت نتائج الشركة ارتفاع صافي الخسارة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 2.08 مليون ريال مقابل 981.26 ألف ريال للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 112.3%.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 2.08 مليون ريال، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعادل نسبة 2.7% من رأس المال البالغ 77.17 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن
باحث إيراني يفند: هذه الخطوة كانت أهم من مقتل سليماني باحث إيراني يفند: هذه الخطوة كانت أهم من مقتل سليماني

الأكثر قراءة

ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف  ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف 
بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه
وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود
اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة! اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة!
أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية
إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية

قبل أن تذهب

إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة
إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة

اكتشف المزيد