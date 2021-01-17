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مجلس إدارة "دريك آند سكل" يناقش تطورات إعادة الهيكلة

دريك آند سكل
شركة دريك آند سكل إنترناشيونال
سوق دبي

مجلس إدارة "دريك آند سكل" يناقش تطورات إعادة الهيكلة

الشركة قالت إن القرارات سيتم اتخاذها بالتمرير

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، إن مجلس إدارتها سيناقش يوم الثلاثاء المقبل، آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة، وسوف يتخذ القرارات بالتمرير.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأحد، أن المجلس يناقش خلال الاجتماع أيضاً أمور اعتيادية داخلية متعلقة بالشركة.

كان مجلس إدارة الشركة، قد وافق في يوليو الماضي على قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة بالتمرير، كما أعلنت الشركة في ذات الشهر عن موافقة لجنة إعادة التنظيم المالي على دعم عملية إعادة هيكلة الشركة.

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وفي سبتمبر الماضي، بدأت الشركة رسمياً في دعوة جميع الدائنين المعنيين بتسجيل مطالباتهم لدى الخبير المعتمد، موضحة أن هذه خطوة أساسية وأنها جزء مهم من الخطة الأوسع لإعادة هيكلة الشركة.

وذكرت في بيان سابق لسوق دبي المالي، أن على الدائنين تقديم مطالباتهم إلى "أرونايت بارتنرز منطقة حرة" الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2020.

يذكر أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت نحو 4.875 مليار درهم تعادل 455.6% من رأسمالها البالغ 1.071 مليار درهم، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2020.

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