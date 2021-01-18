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إدارة ترمب تلغي تراخيص ببيع مكونات لـ "هواوي"

هواوي مناسبة
مقر لهواوي
أميركا و الصين

إدارة ترمب تلغي تراخيص ببيع مكونات لـ "هواوي"

منحتها لشركة انتل وكيوكسيا

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دبي - العربية.نت

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قالت مصادر لوكالة رويترز إن إدارة ترمب ألغت بعض التراخيص بما فيها تراخيص لشركة انتل لبيع مكونات لشركة هواوي الصينية وترخيص على الأقل لشركة كيوكسيا Kioxia اليابانية لتصنيع ذاكرة الكمبيوتر.

ويأتي ذلك في محاولة للحد من إمكانية حصول "هواوي" على مكونات تكنولوجية هامة لمنتجاتها.

وأضافت المصادر أن إدارة ترمب تعتزم رفض عشرات الطلبات لتزويد الشركة الصينية بهذه المكونات.

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ولم يكن عام 2020 عاماً جيداً للكثير من شركات التكنولوجيا، وخاصة شركة Huawei، حيث تأثرت بالقيود التي فرضتها الحكومة الأميركية بشدة.

وأعاقت انتشارها مما دفعها إلى بيع علامتها التجارية الفرعية Honor، كما تعرضت خططها لنشر شبكات الجيل الخامس 5G إلى ضربات قوية مع رفض العديد من الدول العمل معها.

وبالرغم مع هذه الانتكاسات، فهواتف (P40) و (Mate 40) التابعة لها استمرت في التنافس بقوة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقدرات التصوير.

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