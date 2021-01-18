أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامات مالية قدرها 500 ألف ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني السابق خلال الفترة من 6 ديسمبر 2018 حتى 18 يناير 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الغرامة لثبوت مخالفتهم الفقرة (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المئتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من دورها في حماية المستثمرين في السوق المالية، وبناءً على اختصاصها النظامي بالإشراف والرقابة على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتأكد من تطبيق أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات.

وأهابت هيئة السوق المالية بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية.

وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.