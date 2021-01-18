أعلنت شركة مُلكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من مطلع أكتوبر 2020 حتى نهاية ديسمبر 2020، بواقع 0.10 ريال لكل وحدة.

وقالت مُلكيّة للاستثمار، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن إجمالي الأرباح الموزعة 6.81 مليون ريال، لنحو 68.12 مليون وحدة.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1%، ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.02% كما في 31 ديسمبر 2020.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد 24 يناير 2021، نهاية تداول يوم الأربعاء 20 يناير 2021.

وأضافت الشركة، أن دفع التوزيعات سيتم خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وكانت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، قد أعلنت عن توقيع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بهدف تقليل تكاليف التمويل وزيادة مدة التمويل بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.

وقالت الشركة في بيان سابق للسوق المالية السعودية "تداول"، إن حد التسهيلات القابل للسحب يبلغ 600 مليون ريال، ومدة الاتفاقية 7 سنوات.

وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى سداد التسهيلات المسحوبة من بنك البلاد بمبلغ 342.6 مليون ريال، واستخدام المبلغ المتبقي من حدود التسهيلات في الاستحواذ على عقارات إضافية لصالح الصندوق.