قالت مبادرة الرؤساء التنفيذيين السعوديين، إن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول"، شهدت انخفاضاً في حالات التعيينات والاستقالات خلال العام 2020 بنحو 22% مقارنة بالعام 2019، مشيرة إلى أن ذلك يبدو طبيعياً بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها قطاعات الأعمال المختلفة حول العالم خلال العام المنصرم.

وبحسب إحصائية للمبادرة، فإن حالات التعيينات والاستقالات بلغت 69 حالة خلال العام 2020، مقابل 89 حالة في العام 2019.

وتوزعت الحالات خلال العام الماضي على 33 استقالة أو ما في حكمها، و36 حالة تعيين وما في حكمها، وانتشرت هذه الحالات في مختلف القطاعات خلال هذا العام.

وكانت "الظروف الخاصة" هي أبرز أسباب حالات الاستقالة بـ16 حالة.

كما أظهر المسح تغييرات في قيادة عدد من الشركات الكبرى، أهمها البنك الأهلي، الذي كان 31 ديسمبر آخر أيام الرئيس التنفيذي السابق فيصل السقاف، كما شهدت شركة المراعي استمراراً في التغييرات التي شهدتها خلال العام 2019، حيث تولى بدر العيسى قيادة الشركة في نوفمبر الماضي، خلفاً لماجد نوفل.

وتشمل الإحصائية الحالات النافذة خلال العام 2020 وليس تاريخ تقديمها أو الإعلان عنها.