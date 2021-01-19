قال الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر، اليوم الثلاثاء، إن شركته تسعى لإبرام شراكات مع شركات أميركية في مجال النفط غير التقليدي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، أوضح الجابر أن الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقل تكلفة في العالم.

وأضاف الجابر، يوم الثلاثاء خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي للاستدامة عبر الإنترنت، إن الإمارات تهدف إلى خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 24% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2016.

وأشار إلى أن الإمارات تستثمر لتقليص البصمة الكربونية للنفط والغاز الطبيعي الذي تنتجه، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتكون الهيدروجين الأزرق من الغاز في عملية تلتقط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يُنظر إلى الهيدروجين على أنه حاسم للانتقال من النفط والغاز إلى وقود أنظف، لكن تقنية إنتاجه لا تزال باهظة الثمن نسبياً.

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومبادلة للاستثمار والشركة القابضة، المملوكتين لحكومة إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم لإقامة "تحالف أبوظبي للهيدروجين" أمس الاثنين.