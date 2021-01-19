ارتفعت، اليوم الثلاثاء، أسهم كل من شركتي "دو" المدرجة في سوق دبي المالي وأسهم "اتصالات" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تتجاوز 10%، بعدما أعلنت الشركتان عن عزم مجلسي إدارتيهما مناقشة رفع نسبة تملك الأجانب.

وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، أن مجلس إدارتها سينعقد يوم الأربعاء، الموافق لـ 20 يناير 2021.

وقالت الشركة في بيان بسوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة سيناقش خلال اجتماعه رفع نسبة تملك الأجانب في أسهمها.

وفي بيان منفصل، أعلنت مجموعة "الإمارات للاتصالات"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن مجلس إدارتها سيناقش رفع نسبة تملك غير المواطنين لأسهمها، وذلك خلال اجتماعه يوم غد الأربعاء.

ويصل الحد الأقصى المسموح حالياً لتملك الأجانب في مجموعة "الإمارات للاتصالات" هو 20%.

وفي بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، تصدرت أسهم شركة دو ارتفاعات سوق دبي المالي، مرتفعة بنسبة 11.98% لتصل إلى 6.54 درهم للسهم، بعد التداول على أكثر من 4 ملايين سهم بقيمة تبلغ 28%.

وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم المترفعة بسوق أبوظبي بنسبة 10.72% لتصل إلى 20.04 درهم للسهم، وتصدر السهم أيضا قائمة أنشط أسهم بالسوق بعد أن بلغت قيمة التداولات عليه نحو 42.749 مليون درهم.