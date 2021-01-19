  • مباشر
اللغة

شراكة سعودية أميركية في مجال تدريب صيانة الطائرات

الخطوط الجوية السعودية
طائرة تابعة للخطوط السعودية
اقتصاد السعودية

شراكة سعودية أميركية في مجال تدريب صيانة الطائرات

تعزز كفاءة التدريب الفني في الخطوط السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، اتفاقيةَ شراكة مع كلية سبارتن الأميركية للملاحة الجوية والتكنولوجيا في مجال تبادل الخبرات التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صيانة الطائرات ورفع مخرجات وجودة التدريب.

وتضمنت الاتفاقية تقديم الاستشارات في مجال تدريب صيانة الطائرات لمنسوبي شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، ودعم المدرسة التقنية بالشركة بخبرات ومدربين متخصصين لرفع جودة مخرجات المدرسة، على أن تُعقد ورش العمل وبرامج التدريب بمقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، إن الاتفاقية تعزز كفاءة التدريب الفني في الخطوط السعودية ورفع جودته وتأهيل كوادر وطنية متخصصة من المدربين في مجال صيانة هياكل ومحركات وإلكترونيات الطائرات، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بدعم المحتوى المحلي وتوطين صناعة الطيران والنقل الجوي.

الصين تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين أميركيين اقتصاد أميركا و الصين الصين تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين أميركيين

وأكد العمر أن التدريب عنصر أساسي في عمليات التطوير الشاملة والمستدامة في المؤسسة وشركاتها، حيث يشهد حالياً نقلة كبيرة لتطويره ورفع كفاءته.

وأشار إلى أن جميع وحدات وأقسام برامج التدريب في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية تم ربطها بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التي تتميز بمعايير عالمية عالية الجودة في مجال تدريب برامج الطيران، إلى جانب توفر الإمكانات التقنية والتدريبية الحديثة وبيئة التدريب المثالية.

يذكر أن شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران هي إحدى شركات الخطوط الجوية العربية السعودية، وتتخذ من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟ جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟
بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى

الأكثر قراءة

شرطة الرياض تقبض على ناشط في شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!
صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي
العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية
هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد
الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين
خفايا كورونا لا تنتهي.. أعراض لا تخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. أعراض لا تخطر على بال!

قبل أن تذهب

هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟
هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟

اكتشف المزيد