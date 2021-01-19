أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المدرجة في البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في تصدر ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق التي تعمل بها عبر 4 قارات حول العالم.

وقالت هيرميس، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها حصدت المركز الأول على صعيد أسواق مصر والكويت ودبي وكينيا لعام 2020، كما احتلت المركز الثاني في قيمة التداولات بسوقي أبوظبي ونيجيريا، والمركز الثالث في السوق العُماني.

تغطي الشركة 12 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على 75 سوقًا مبتدئًا.

وفي هذا السياق، قال رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، أحمد والي، إن هذه الإنجازات تأتي على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي سببتها أزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19) ومن بينها تراجع الرغبة الاستثمارية بجميع الأسواق حول العالم.

وحافظت المجموعة المالية هيرميس على صدارتها بالمركز الأول في ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحصة سوقية بلغت 36.40% خلال عام 2020، وكذلك المركز الأول بسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي بحصص سوقية بلغت 32.53% و58.33% على التوالي.

كما شهد العام احتلال قطاع الوساطة في الأوراق المالية المرتبة الأولى في بورصة الكويت للعام الثالث على التوالي، في ضوء ارتفاع أنشطة التداول ببورصة الكويت قبل وفي أعقاب ترقيتها من قبل مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "أم.أس.سي.أي" خلال نوفمبر الماضي، لتنضم بذلك إلى مصاف الأسواق الناشئة، مما أثمر عن استحواذ القطاع على حصة كبيرة من عمليات التنفيذات على مستوى أسواق المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دولار خلال هذه الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، حصدت المجموعة المالية هيرميس المركز الثاني في سوق أبو ظبي للأوراق المالية "ADX" بحصة سوقية بلغت 27.57%، واحتلت أيضًا المركز الثاني بين شركات الوساطة الأجنبية في السوق السعودية، بحصة سوقية بلغت 2.22%.

وصنفت الشركة ضمن أفضل شركات الوساطة في السوق العُماني، حيث حصدت المركز الثالث بحصة سوقية 24.5%.

الأسواق الأفريقية

وعقب ثلاثة سنوات فقط من التوسع بأعمالها في السوق الكيني، نجحت المجموعة المالية هيرميس في التحوّل إلى أفضل لاعب في نشاط الوساطة بالأوراق المالية ببورصة نيروبي والتفوق الملحوظ على جميع المنافسين بحصة سوقية بلغت 52%.

كما تمكنت من البناء على سجل إنجازاتها بالسوق النيجيري لتحتل المركز الثاني في ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية من حيث قيمة التداولات الأوراق المالية بحصة سوقية بلغت 19.2%.

وأحرزت الشركة العديد من الإنجازات على مستوى أسواق جنوب الصحراء الأفريقية من حيث إجمالي عمليات التنفيذات، والتي بلغت قيمتها 717.4 مليون دولار في السوق الكيني، و483.9 مليون دولار في السوق النيجيري، و33.6 مليون دولار في سوق غانا، و20.3 مليون دولار في سوق تنزانيا، وغيرها من الإنجازات الأخرى.

أسواق آسيا

وعلى صعيد السوق الباكستاني، نجحت الشركة في إتمام عمليات تنفيذات بقيمة 1.06 مليار دولار خلال عام 2020، بفضل ارتفاع حجم نشاط التداول بنهاية العام.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الشركة من تنمية حصتها من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المرتفعة بسوق فيتنام خلال عام 2020، في ضوء نجاح جهود الشركة الحثيثة في التوسع بأعمالها وخدماتها في السوق الفيتنامي الذي يعد واحدًا من أكثر أسواق القارة الآسيوية جذبًا وأداءً، علمًا بأن المجموعة المالية هيرميس تمثل شركة الوساطة الأجنبية الوحيدة ذات التواجد المباشر بالسوق الفيتنامي.

وبلغت قيمة عمليات التنفيذات التي قامت بها الشركة في سوق بنغلاديش 299.3 مليون دولار، و24.8 مليون دولار في سوق الفلبين.