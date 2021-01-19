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أرباح "الدريس" تتراجع 58% في 2020 لـ121 مليون ريال

الدريس
محطة وقود تابعة لشركة "الدريس"
سوق السعودية

أرباح "الدريس" تتراجع 58% في 2020 لـ121 مليون ريال

بلغ صافي ربح الشركة نحو 39.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2020

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 58.48% خلال العام 2020، لتصل إلى 121.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 291.7 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وتأثر المبيعات بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد خلال العام، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى.

وأشارت إلى أن عام 2019 يشمل إيرادات أخرى تخص العام 2018م، وخسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، وزيادة المصاريف المالية بسبب تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 16، بالرغم من انخفاض المصاريف التسويقية والمصروفات العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة، وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك.

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وتراجعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 12.4% خلال العام 2020 لتبلغ 4.97 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.68 مليار ريال في 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، بلغ صافي ربح شركة "الدريس"، نحو 39.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بنحو 228 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بانخفاض بنحو 83%.

وكانت أرباح "الدريس" خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، قد نمت بنسبة 28%، إلى 81.6 مليون ريال، مقابل 63.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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