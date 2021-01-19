أوصى مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" في اجتماعه المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بواقع ريال للسهم، تمثل نسبة 10% إلى قيمة السهم الاسمية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع 60 مليون ريال، لعدد 60 مليون سهم.

وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة "الدريس" عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم، بواقع سهم لكل 4 أسهم مملوكة.

وقالت الشركة، إن نسبة زيادة رأس المال 25% ليصبح 750 مليون ريال، بدلاً من 600 مليون ريال.

ويصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 75 مليون سهم، بدلاً من 60 مليون سهم.

وقالت الشركة إن الزيادة تهدف إلى تناسب رأس المال مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية، وستتم الزيادة من خلال الرسملة من الأرباح المبقاة.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها بنسبة 58.48% خلال العام 2020، لتصل إلى 121.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 291.7 مليون ريال في العام 2019.