يبدأ اليوم الثلاثاء، إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول كصندوق استثمار مغلق متداول في السوق الرئيسية السعودية.

وقالت السوق المالية السعودية "تداول" إن الصندوق سيكون برمز تداول 4700 وبالرمز الدولي SA1560529E57 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية بين 30% صعودا أو هبوطا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودا أو هبوطا.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودا وهبوطا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت شركة الجزيرة كابيتال، بصفتها مدير الطرح الخاص بصندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي، عن اكتمال عملية الاكتتاب في الصندوق بنجاح والمنتهية في 24 ديسمبر 2020.

واستقطب الصندوق، على مدى 15 يوم عمل، أكثر من 89 ألف مكتتب، كما بلغ صافي قيمة الاشتراكات 472.8 مليون ريال.

وأضافت "الجزيرة كابيتال" حينئذ، أنها بصفتها مديراً للطرح، ستقوم بالتنسيق مع مدير الصندوق لإنهاء عملية التخصيص، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 7 يناير 2021.

وأشارت إلى طرح وحدات الصندوق في السوق المالية السعودية "تداول" خلال 20 يوم عمل من انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 21 يناير 2021.

وكانت الشركة قد أعلنت عن بدء الاكتتاب في الصندوق يوم 6 ديسمبر 2020، بسعر الطرح البالغ 10 ريالات للوحدة الواحدة، بحد أدنى للاشتراك في الصندوق هو ألف ريال سعودي (100 وحدة).

و صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول هو صندوق استثمار متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية، والهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية مثل الصكوك، والتمويل التجاري، والتأجير، وصناديق الدخل، ومرابحة.