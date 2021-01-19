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بنك الرياض يؤسس برنامج صكوك بسقف 10 مليارات ريال

بنك الرياض
فرع بنك الرياض
سوق السعودية

بنك الرياض يؤسس برنامج صكوك بسقف 10 مليارات ريال

بما في ذلك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2)

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن بنك الرياض، اليوم الثلاثاء، عن عزمه تأسيس برنامج محلي لإصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار).

وأوضح البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول، أن البرنامج لغرض إصدار صكوك ذات أولوية أو ثانوية، بما في ذلك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) في مرحلة أو عدة مراحل أو إصدار واحد أو سلسلة إصدارات، وعزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) بموجب برنامج الصكوك من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية "الطرح المحتمل".

وأضاف البنك أنه عيّن شركة الرياض المالية كمنسق ومتعامل منفرد للتأسيس المقترح لبرنامج الصكوك والطرح المحتمل.

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وقال البنك إنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك من الشريحة الثانية المزمع طرحها بموجب برنامج الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وبين البنك أن الطرح المحتمل يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يدعم احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

ويخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات الرسمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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