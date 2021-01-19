أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة" عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارتها قرر في اجتماعه يوم أمس، تعيين محمد يعقوب يوسف المخضب رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين محمد هندي شجاع العتيبي، نائباً له، بالإضافة إلى تعيين فيصل عبدالعزيز محمد الخضيري، عضواً منتدباً.

ويذكر أن محمد المخضب، شغل عدة مناصب منها المدير التنفيذي لشركة أنساب للمقاولات، ومدير شركة أفضل ميزة للعقارات، ومنصب وسيط أسهم ورئيس فريق التداول في بنك الجزيرة.

وتأتي تلك التعيينات بعد موافقة مساهمي شركة "وفرة" خلال اجتماع الجمعية العامة العاديّة، مساء الخميس الماضي، على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7.14% من رأسمال الشركة.

وبحسب بيان "وفرة"، فإن المساهمين وافقوا أيضاً على عزل أعضاء لجنة المراجعة، ووافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، ومدتها 3 سنوات وتبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

يذكر أن الشركة تلقت طلباً من مساهمين يمتلكون حصة 7.14% من أسهمها، طالبوا فيه بالتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

وكانت شركة وفرة للصناعة والتنمية، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الخسائر بالربع الثالث من العام 2020، بنسبة 51.46% إلى 2.73 مليون ريال، مقابل نحو 1.8 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف البيعية والتسويقية، إلى جانب تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة.

وكشفت نتائج الشركة ارتفاع صافي الخسارة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 2.08 مليون ريال مقابل 981.26 ألف ريال للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 112.3%.