أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن انتهاء المرحلة الثانية من عملية شراء أسهمها المخصصة كأسهم خزينة خلال الفترة من مطلع أكتوبر 2020، حتى نهاية ديسمبر 2020، وبما لا يتعارض مع اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسهم المشتراة بلغ 2.67 مليون سهم، بقيمة نحو 40.26 مليون ريال.

وأضافت أن متوسط سعر شراء السهم بلغ 15.08 ريال.

ونتيجة لعملية الشراء، تحتفظ "سبكيم" حتى الآن بنحو 5.17 مليون سهم خزينة بمتوسط سعر شراء يبلغ 15.34 ريال للسهم.

وقالت إنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لعملية الشراء.

وأشارت إلى أن عدد الأسهم المشتراة في المرحلة الثانية لا يشمل أسهم البرنامج التحفيزي شراء الأسهم للموظفين والبالغ عددها نحو 827.8 ألف سهم.

وكانت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات، قد انتهت بتاريخ 30 سبتمبر 2020، من المرحلة الأولى لعملية شراء أسهمها المخصصة كأسهم خزينة، عبر شراء 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 39.02 مليون ريال بمتوسط سعر 15.60 ريال للسهم.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، وافقت في اجتماعها خلال شهر إبريل الماضي، على شراء الشركة لعدد يصل إلى 73.13 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة، وذلك لارتياء مجلس الإدارة بأن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.