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عطاء التعليمية تستحوذ على 52% من مدارس الوسط الأهلية

عطاء التعليمية
شعار عطاء التعليمية
سوق السعودية

عطاء التعليمية تستحوذ على 52% من مدارس الوسط الأهلية

مقابل حصة عينية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الثلاثاء، عن توقعيها اتفاقية استحواذ بنسبة 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم (شركة ذات مسؤولية محدودة).

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن هذا الاستحواذ سيتم مقابل حصة عينية تقدم من شركة عطاء و المتمثلة في نقل ملكية أرض لصالح الشركة (محل الاستحواذ).

وأوضحت الشركة أنها قامت بإجراءات الدراسة النافية للجهالة عن طريق مكتب استشاري مستقل. وتتوقع "عطاء التعليمية" بأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من الربع الرابع للعام المالي الحالي والمنتهي في نهاية يوليو المقبل.

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وتخضع الاتفاقية لموافقات الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية الاخرى ذات الاختصاص لإتمامها.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 69.7% بالربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020، ليصل إلى 4.92 مليون ريال، مقارنة بنحو 16.25 مليون ريال صافي ربح بالربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وتراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 83.6% في الربع الأول من السنة المالية للشركة، مقارنة بصافي ربح بلغ 29.9 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية للشركة في مطلع أغسطس من كل عام، حتى نهاية يوليو من العام التالي.

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