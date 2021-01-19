قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، إن الاتفاقية التي جرى توقيعها مع مصرف الراجحي تساعد في دعم خطوات الشركة المستقبلية وتوسعاتها.

وأضاف في حديثه للعربية إن المشاريع التي جرى تمويلها تقع على مساحة 10 ملايين متر مربع، توفر 15 ألف وحدة سكنية.

وذكر أن شركته، التي تعد الذراع الاستثماري لوزارة الزراعة، وقعت اتفاقية أخرى مع مصرف الراجحي لتقديم طلبات التمويل إلكترونيا من قبل الأفراد.

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية، أمس، اتفاقيتين مع مصرف الراجحي لتمويل تطوير مشاريع سكنية جديدة في الرياض وجدة توفّر نحو 15 ألف وحدة سكنية بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار).

أما الاتفاقية الثانية لتفعيل آلية التمويل الإلكتروني لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وذلك في مركز سكني الشامل بالرياض.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين على تطوير مجتمعات عمرانية مكتملة المرافق والخدمات، كما يأتي دور الشركة ضمن سياسة دعم العرض -ضمن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع الإنتاجية ومدّ السوق المحلية بمزيدٍ من المشاريع السكنية المدعومة بالبُنية التحتية ذات التطوير الشامل والجودة العالية والسعر المناسب.