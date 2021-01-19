أعلنت وسائل إعلام عراقية إقرار استخدام لقاحي كورونا أسترازينيكا وسينوفارم بشكل طارئ.

ومع تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، أوصت خلية الأزمة النيابيّة في العراق، الأول من أمس الأحد، بإغلاق الحدود مع الدول المجاورة لمدة 14 يوماً، فيما عدَّت إجراءات الحكومة لمنع دخول السلالة الجديدة لكورونا إلى العراق بالجيّدة والمبكّرة.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مقرر الخليّة، جواد الموسوي، قوله، إن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق جيّد جدّاً، إذ إن عددَ الإصابات والوَفَيَات في تراجع مستمر وهذا ما يعطي مؤشراً جيداً".

وأضاف أن "إجراءات الحكومة المتمثلة بوزارة الصحة باتجاه منع دخول السلالة الجديدة إلى العراق جيّدة جداً وكانت مبكّرة، إلّا أن بعض الحدود مازالت مفتوحة، داعياً الحكومة إلى إغلاق الحدود مع الدول المجاورة لاسيما إيران وسوريا وتركيا لـ 14 يوماً لمنع دخول السلالة الجديدة لكورونا".

وأشار إلى أن "هناك عدمَ التزامٍ بالإجراءات الصحية من المواطن، حيث مازالت التجمعات موجودة".

وكانت سلطة الطيران المدني في العراق، أعلنت الخميس الماضي، توجيه شركات الطيران العاملة على أراضيها بمنع سفر المواطنين العراقيين إلى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكرت السلطة في بيان صحافي أن "منع السفر شمل بريطانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، لوكسمبيرغ، سلوفاكيا، إسبانيا، البرازيل، أميركا، الهند، أستراليا، اليابان، جنوب إفريقيا، زامبيا، وكذلك منع دخول الوافدين منها (عدا العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما".