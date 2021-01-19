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أرباح بنك أوف أميركا تهبط.. والدخل العائد عند 5.2 مليار دولار

بنك أوف أميركا
بنك أوف أميركا
وول ستريت

أرباح بنك أوف أميركا تهبط.. والدخل العائد عند 5.2 مليار دولار

مع فتور الخدمات المصرفية الاستهلاكية

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العربية.نت

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أعلن بنك أوف أميركا، اليوم الثلاثاء، عن تراجع في أرباح الربع الرابع من العام، إذ أثر بلوغ أسعار الفائدة مستويات متدنية تاريخية على نشاطه في قطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية.

وهبط صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين إلى 5.21 مليار دولار، أو 59 سنتا للسهم، لربع السنة المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول من 6.75 مليار دولار، أو 74 سنتا للسهم، قبل عام، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكان متوسط توقعات المحللين في تقديرات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف لربح 55 سنتا للسهم.

وسجل ثاني أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، والذي يعتبر من المؤسسات التي تحتل مراكز القيادة في الاقتصاد، انخفاضا 13% في إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية إلى 8.2 مليار دولار، عازيا ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ نشاط بطاقات الائتمان.

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