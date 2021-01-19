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أنشطة الاستحواذ والتداول تصعد بأرباح غولدمان ساكس 153%

غولدمان ساكس
غولدمان ساكس
وول ستريت

أنشطة الاستحواذ والتداول تصعد بأرباح غولدمان ساكس 153%

ارتفع صافي ربح البنك العائد للمساهمين العاديين إلى 4.36 ملياردولار في الربع الرابع

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العربية.نت

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أعلنت مجموعة غولدمان ساكس عن زيادة 153% في أرباح الربع الرابع، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بأداء قوي لأنشطتها الأساسية لتداول السندات والتعهد بالاكتتاب، وزيادة أنشطة الدمج والاستحواذ.

وارتفع صافي ربح البنك العائد للمساهمين العاديين إلى 4.36 ملياردولار في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول من 1.72 مليار دولار قبل عام، بحسب ما ورد في "رويترز".

وزاد الربح العائد للسهم إلى 12.08 دولار من 4.69 دولار قبل عام.

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وكان محللون يتوقعون ربحا قدره 7.47 دولار للسهم في المتوسط وفقا لتقديرات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

وكانت مجموعة غولدمان ساكس قد أعلنت عن زيادة 94% في الأرباح الفصلية سابقاً، مدفوعة بعودة ارتفاع أنشطة إبرام الصفقات واستمرار قوة أنشطتها للتداول والتعهد بالاكتتاب.

وارتفع صافي ربح البنك العائد للمساهمين العاديين إلى 3.5 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول من 1.8 مليار دولار قبل عام. وزاد الربح العائد للسهم إلى مثليه عند 9.68 دولار من 4.79 دولار قبل عام.

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