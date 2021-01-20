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أودي تعتزم بيع مليون سيارة في الصين بحلول 2023

AUDI
سيارة من أودي
اقتصاد الصين

أودي تعتزم بيع مليون سيارة في الصين بحلول 2023

مقابل بيع 726 ألف سيارة في 2020

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العربية.نت

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قال فيرنر أيشهورن رئيس العلامة التجارية لأودي في الصين اليوم الأربعاء إن شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة تهدف لبيع مليون سيارة في الصين في 2023 مقابل 726 ألفا في 2020.

وأضاف أيشهورن أن أودي، التي تقوم بصناعة السيارات في أكبر سوق للسيارات في العالم مع مجموعة فاو، ستضيف أيضا المزيد من المنتجات في الصين. ودايملر وبي.إم.دبليو من بين منافسي أودي.

من جانب آخر، وعلى مستوى عالمي، أعلنت شركات صناعة السيارات تحقيق مبيعات متباينة في الربع الأخير من عام 2020، حيث سجلت شركة جنرال موتورز وتويوتا موتور كورب نتائج قوية بفضل طلب التجزئة المكبوت على سياراتهم وشاحناتهم.

باع المصنعون 16.3 مليون سيارة جديدة خلال عام 2020 بالكامل، بانخفاض عن معدل 16.7 مليون قبل عام، وفقا لواردز إنتليجنس.

عززت مبيعات التجزئة القوية في الربعين الثالث والرابع نتائج العام بأكمله على الرغم من التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، ووصل إجمالي عمليات التسليم العام الماضي إلى 14.5 مليون مركبة، وهو الأدنى منذ 2012.

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