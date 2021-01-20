أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المدرجة في البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن الإتمام الناجح للإصدار الرابع البالغ قيمته 170 مليون جنيه (10.79 مليون دولار) ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة "بريميوم إنترناشيونال" لخدمات الائتمان.

وقالت هيرميس، في بيان، إن الصفقة تمثل أول إصدار سندات توريق قصيرة الأجل للشركة خلال العام الجاري، والرابع ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة إجمالية ملياري جنيه لمدة عامين لصالح شركة "بريميوم إنترناشيونال" لخدمات الائتمان، وهو أول برنامج من نوعه منذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

كانت الشركة قد نجحت في إتمام الإصدار الثالث البالغ قيمته 160 مليون جنيه من ذلك البرنامج خلال شهر سبتمبر 2020.

وأسندت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات مدعومة بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.

ومن المقرر إتمام عملية الإصدار الرابع البالغ قيمته 170 مليون جنيه على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس»، وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضًا الإصدارات الثلاثة السابقة، علمًا بأنه أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصري.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، مصطفى جاد، إن الصفقة تأتي عقب مرور أقل من أسبوع على الإتمام الناجح للإصدار الأول من برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركات عامر جروب وبورتو جروب وقسطلي.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.