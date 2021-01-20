  • مباشر
اللغة

بنك الرياض: بدء طرح صكوك رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالريال

بنك الرياض مناسبة
بنك الرياض
بنوك السعودية

بنك الرياض: بدء طرح صكوك رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن "بنك الرياض" بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2)، مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية.

وقال البنك في بيان له على "تداول"، إن تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك سيتم بناء على ظروف السوق.

وأوضح أن بداية الطرح ستكون اعتبارا من اليوم 20 يناير 2021 وحتى 9 فبراير 2021، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة من الطرح تتمثل في المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

بنك الرياض يؤسس برنامج صكوك بسقف 10 مليارات ريال شركات سوق السعودية بنك الرياض يؤسس برنامج صكوك بسقف 10 مليارات ريال

إلى ذلك، لفت البنك إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق، مؤكدا أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية.

وكان بنك الرياض قد أعلن يوم أمس عزمه تأسيس برنامج محلي لإصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 10 مليارات ريال سعودي، وعزمه إصدار صكوك بموجبه ذات أولوية أو ثانوية بما في ذلك إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كورونا.. هل الأقنعة البلاستيكية بديلاً آمنًا للكمامات القماشية؟  كورونا.. هل الأقنعة البلاستيكية بديلاً آمنًا للكمامات القماشية؟ 
الصحة العالمية: رصدنا كورونا المتحور بـ60 دولة على الأقل الصحة العالمية: رصدنا كورونا المتحور بـ60 دولة على الأقل

الأكثر قراءة

تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ"الخيانة"
بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى
قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ
"زواج التجربة" يثير زوبعة بمصر.. الأزهر و"الإفتاء" يحسمان الجدل
بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم

قبل أن تذهب

طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا
طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا

اكتشف المزيد