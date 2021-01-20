ارتفع صافي ربح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، بنسبة 94.67% بالربع الرابع من العام 2020، ليصل إلى 332.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 170.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وزاد صافي ربح شركة "ينساب" بنسبة 70.1% خلال الربع الرابع بالمقارنة بصافي ربح 195.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2020.

وقالت "ينساب" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح بالربع الرابع على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمباعة.

وأشارت إلى أنه في الربع المماثل من العام السابق سجلت مخصص محاسبي بمبلغ 71 مليون ريال يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.

وخلال العام 2020، تراجع صافي ربح "ينساب" بنسبة 37.8% ليصل إلى 677.6 مليون ريال، بالمقارنة بنحو 1.09 مليار ريال صافي ربح خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من انخفاض كلفة بعض مدخلات الإنتاج.

يذكر أن الأرباح الفصلية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" قد تراجعت 7.7%، في الربع الثالث من 2020، إلى 195.6 مليون ريال، مقابل 212.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت ينساب أرباحا بعد الزكاة والضريبة 344.9 مليون ريال، مقابل 918.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 62.4%.