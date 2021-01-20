  • مباشر
اللغة

أرباح "ينساب" ترتفع 95% لـ333 مليون ريال بالربع الرابع

ينساب جديدة
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"
سوق السعودية

أرباح "ينساب" ترتفع 95% لـ333 مليون ريال بالربع الرابع

بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي ربح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، بنسبة 94.67% بالربع الرابع من العام 2020، ليصل إلى 332.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 170.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وزاد صافي ربح شركة "ينساب" بنسبة 70.1% خلال الربع الرابع بالمقارنة بصافي ربح 195.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2020.

وقالت "ينساب" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح بالربع الرابع على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمباعة.

السعودية تغلق طرح صكوك يناير بـ2.95 مليار ريال اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تغلق طرح صكوك يناير بـ2.95 مليار ريال

وأشارت إلى أنه في الربع المماثل من العام السابق سجلت مخصص محاسبي بمبلغ 71 مليون ريال يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.

وخلال العام 2020، تراجع صافي ربح "ينساب" بنسبة 37.8% ليصل إلى 677.6 مليون ريال، بالمقارنة بنحو 1.09 مليار ريال صافي ربح خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من انخفاض كلفة بعض مدخلات الإنتاج.

يذكر أن الأرباح الفصلية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" قد تراجعت 7.7%، في الربع الثالث من 2020، إلى 195.6 مليون ريال، مقابل 212.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت ينساب أرباحا بعد الزكاة والضريبة 344.9 مليون ريال، مقابل 918.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 62.4%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟ تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟
موجة غضب وسخرية موجة غضب وسخرية "تواصلية" في تونس بعد كلمة المشيشي

الأكثر قراءة

تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة "ج"
فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ"الخيانة"
قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ
بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى
بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم

قبل أن تذهب

طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا
طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا

اكتشف المزيد