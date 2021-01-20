قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، إن مجلس إدارتها وافق، خلال اجتماع بالتمرير، على تعيين عمار طهبوب كمدير مالي تنفيذي جديد للشركة ليحل محل بيتر لالور الذي استقال من الشركة لأسباب شخصية.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تعيين فادي سابا كأمين سر لمجلس الإدارة تماشياً مع التعديلات الجديدة على قانون الشركات الإماراتي وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووافق مجلس الإدارة على تعيين عبدالهادي السعدي كعضو مجلس إدارة جديدة ليحل محل العضو المستقيل.

وفي سياق متصل، ناقش أعضاء مجلس الإدارة، الأمور الروتينية للشركة وآخر التطورات المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة.

كان مجلس إدارة الشركة، قد وافق في يوليو الماضي على قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة بالتمرير، كما أعلنت الشركة في ذات الشهر عن موافقة لجنة إعادة التنظيم المالي على دعم عملية إعادة هيكلة الشركة.

وفي سبتمبر الماضي، بدأت الشركة رسمياً في دعوة جميع الدائنين المعنيين بتسجيل مطالباتهم لدى الخبير المعتمد، موضحة أن هذه خطوة أساسية وأنها جزء مهم من الخطة الأوسع لإعادة هيكلة الشركة.

وذكرت في بيان سابق لسوق دبي المالي، أن على الدائنين تقديم مطالباتهم إلى "أرونايت بارتنرز منطقة حرة" الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2020.

يذكر أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت نحو 4.875 مليار درهم تعادل 455.6% من رأسمالها البالغ 1.071 مليار درهم، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2020.