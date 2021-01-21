قال أحمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار اليوم الخميس، إن الشركة ستستثمر 500 مليون جنيه (31.9 مليون دولار) لتشييد عجلة "عين القاهرة".

وأضاف متولي خلال مؤتمر صحافي، أن المشروع سينفذ خلال عامين ويستهدف جذب 2.5 مليون زائر سنويا. وتقام العجلة الدوارة على مساحة 20 ألف متر مربع وبارتفاع 120 مترا.

وستكون العجلة هي الأكبر في إفريقيا، وفقا للشركة.

وتعاني مصر من تراجع حاد في أعداد السائحين الأجانب في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية، وتسعى إلى تقديم نفسها كوجهة آمنة، حسب ما قاله وزير السياحة المصري في مقابلة مع رويترز هذا الشهر.