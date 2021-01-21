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الاتصالات السعودية تقر توزيع ملياري ريال أرباحاً نقدية

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات السعودية
الاتصالات السعودية

الاتصالات السعودية تقر توزيع ملياري ريال أرباحاً نقدية

 نسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية عن الربع الرابع بلغت 10%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن توزيع أرباح عن الربع الرابع من عام 2020، بواقع ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وقالت "إس تي سي" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ ملياري ريال، لعدد أسهم مستحقة ملياري سهم.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

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وذكرت الاتصالات السعودية، أن إجمالي عدد أسهم الخزينة الغير مستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغت نحو 2.98 مليون سهم.

ويأتي القرار تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات بدأت من الربع الرابع من عام 2018 كما أقرها مجلس إدارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 16 ديسمبر 2018، واعتمدت خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم 24 أبريل 2019.

أظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 15.6% تعادل مبلغ 362 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، إلى نحو 2.68 مليار ريال، مقابل 2.32 مليار ريال في الربع المماثل من 2019.

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