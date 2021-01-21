كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، عن وصول محفظة التجزئة المصرفية بالبنك إلى 123 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ نحو 35% خلال العام الماضي، حيث كان حجم المحفظة في ديسمبر 2019 حوالي 90.7 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مصرفه يستهدف الوصول بهذا الرقم إلى 143 مليار جنيه لمحفظة التجزئة المصرفية بنهاية ديسمبر 2021، وهي الاستراتيجية القائمة على عدة محاور، أهمها إرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره إحدى الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي.

ويحرص البنك الأهلي المصري على التوسع في تطبيق هذا المفهوم سعيا لتقليل التعامل النقدي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد مواكبا بذلك خطط الدولة في هذا الشأن، والتي تتم من خلال توفير وتطوير المنتجات والخدمات التي تؤدي إلى جذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي.

وكشف "عكاشة" عن وصول حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك إلى نحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما بلغ حجم إجمالي القروض 866 مليار جم بنسبة توظيف بلغت 47%، بينما قارب حجم التمويلات العقارية ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بنهاية ديسمبر 2020 مبلغ 10 مليار جنيه وذلك لعدد 91 ألف عميل. ومن المستهدف الوصول بها إلى 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021. وبنهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عملاء البنك نحو 15.4 مليون عميل، بزيادة 1.7 مليون عميل عن ديسمبر 2019.

وكشف نائب رئيس البنك، يحيي أبو الفتوح، عن وصول محفظة بطاقات الائتمان بنهاية ديسمبر 2020 إلى 1.3 مليون بطاقة ائتمان بقيمة 7.3 مليار جنيه، مشيراً إلى نجاح البنك في إصدار أكثر من 3.3 مليون بطاقة "ميزة"، وذلك في إطار عدم الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الرقمية.

وقال إن القروض الشخصية تحتل مقدمة المنتجات الأكثر استحواذا على محفظة منتجات التجزئة المصرفية، حيث بلغ حجمها 95.3 مليار جم بنهاية ديسمبر 2020، والتي تمثل حوالي 77.5% من إجمالي محفظة التجزئة المصرفية ببرامج تلائم احتياجات كافة شرائح العملاء.

ومع زيادة إقبال العملاء على خدمات الإنترنت والموبايل البنكي في ظل تداعيات فيروس كورونا، فقد بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة "الأهلي نت" من الأفراد 5.4 مليون عميل بحجم معاملات بلغ نحو 417 مليار جنيه، ومن الشركات 46 ألف عميل بحجم معاملات وصل إلى 38 مليار جنيه.

فيما بلغ عدد المحافظ الإلكترونية الـ "فون كاش" نحو 1.8 مليون محفظة منذ بداية إطلاق الخدمة وحتى ديسمبر 2020، كما بلغ عدد حركات محفظة الفون كاش بنهاية ديسمبر 2020 نحو 3.3 مليون حركة، حيث وصلت إلى 11.6 مليون حركة بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 8.3 مليون حركة في ديسمبر 2019 بقيمة 2.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه في ديسمبر 2019 قبل التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 164%.