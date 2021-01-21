أظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية"، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 72.68% خلال العام 2020، لتبلغ 53.56 مليون ريال، مقارنة بنحو 196.09 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 16.6% بسبب القرارات الصادرة بالربع الثاني من عام 2020 من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الإجراءات تضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي وتخفيض ساعات العمل بالفروع، وكذلك زيادة المصاريف العمومية والإدارية، بالإضافة إلى أن الإيرادات الأخرى بالفترة المماثلة تضمنت مبلغ 5.7 مليون ريال المقابل المالي للعمالة المستردة من الحكومة، وكذلك مبلغ 2.2 مليون ريال أرباح رأسمالية نتيجة بيع أصول، وذلك على الرغم من انخفاض المصاريف التمويلية ومصاريف البيع والتسويق وزيادة الإيرادات الأخرى.

وأشارت إلى أنها قامت خلال الفترة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 12.4 مليون ريال، ومخصص المخزون بطىء الحركة بمبلغ 21.5 مليون ريال.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى نحو 1.07 مليار ريال خلال 2020، مقابل 1.29 مليار ريال في 2019.

يذكر أن الشركة حققت صافى أرباح خلال الربع الأول، والربع الثالث، والربع الرابع من عام 2020 مجموعها 87.8 مليون ريال في حين حققت الشركة بالربع الثاني من العام خساره قدرها 34.3 مليون ريال.