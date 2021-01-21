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استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "بي سي آي" لهذا السبب

شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"
سوق السعودية

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "بي سي آي" لهذا السبب

تسري اعتباراً من 20 يناير

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير، على قبول استقالة أسامة فاروق عبدالحميد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

وقالت "بي سي آي"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الاستقالة تعود إلى ظروفه الشخصية والخاصة، وتسري اعتباراً من 20 يناير 2021.

كان صافي ربح شركة "بي سي آي" قد تراجع بنسبة 26.5% في الربع الثالث من العام 2020، إلى 14.76 مليون ريال، مقارنة بنحو 20.07 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وأرجعت الشركة التراجع إلى انخفاض المبيعات وتراجع الإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف ضريبة الدخل.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 1.4% إلى 45.14 مليون ريال، مقابل 44.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.

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