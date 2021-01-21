بدأ البنك الأهلي التجاري طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار، بقيمة 1.25 مليار دولار بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، وذلك بعد أن تلقى البنك طلبات بأكثر من 4.5 مليار دولار.

وبحسب الوثيقة، باع الأهلي التجاري السندات عند 3.5% وهو أقل عائد إطلاق إصدار لسندات دائمة من الخليج.

كان البنك الأهلي التجاري قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي، عن عزم إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان، لإصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأميركي.

وأضاف البنك الأهلي أن الطرح يبدأ في 20 يناير 2021 حتى 26 يناير 2021، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، بقيمة اسمية 200 ألف دولار.

وأوضح أن كلاً من سعر الطرح وعائد السند يُحددان وفقاً لظروف السوق.

وقام البنك بتعيين سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وغيه بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.

وكان البنك الأهلي التجاري قد وقع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية نصت على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال، والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.