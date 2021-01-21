أعلنت الشركة السعودية للكهرباء انتخاب الجمعية العامة غير العادية الثامنة مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ في اليوم 21 يناير، ولمدّة ثلاث سنوات.

وذكرت أن مجلس إدارة الشركة قرر تعيين الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

كان مساهمو الجمعية العمومية غير العادية لشركة السعودية للكهرباء، وافقوا في اجتماعهم في 27 ديسمبر الماضي، على معالجة أرباح شركة أرامكو السعودية عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ، وتبلغ قيمتها نحو 3.352 مليار ريال.

وستكون معالجة المبلغ كمديونية على السعودية للكهرباء لصالح وزارة المالية، وإدراج الأرباح المشار إليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.

كما وافق المساهمون على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لسداد أرباح اتفاقية المضاربة، وتفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي المشار إليه وتفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي لسداد أرباح المضاربة.