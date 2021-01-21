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"المعمر لأنظمة المعلومات" تفوز بتنفيذ أعمال تقارب 54 مليون ريال

المعمر لأنظمة المعلومات
شركة المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر لأنظمة المعلومات" تفوز بتنفيذ أعمال تقارب 54 مليون ريال

مدة العقد سنة من تاريخ توقيعه

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم الخميس، عن توقيع عقد مع "تحالف البواني المحدودة وشبة الجزيرة" بقيمة 53.77 مليون ريال.

وقال "إم آي إس"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن العقد يتضمن تصميم وتوريد وتنفيذ أعمال تركيب وجميع UPS وضبط واختبار وتسليم وضمان جميع أنظمة الأعمال الإلكترونية والتيار الخفيف ووحدات ال MTR الثلاثة مع متطلباتها.

وأضافت أن مدته سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ استلام الموقع.

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وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للعقد خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2021.

قال زياد مرتجى، الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، في لقاء مع "العربية"، مؤخراً، إن الشركة تبنت استراتيجية متطورة في العمل عن بعد قبل الجائحة بسنوات وهو ما جعلها مستعدة لهذا الظرف الاستثنائي ولم تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التشغيلية للشركة، لكن رغم ذلك تأثرت عمليات الشركة بما يتأثر به السوق السعودي.

وأضاف مرتجي أن خطط الشركة التشغيلية للميزانية في عام 2020 حافظت على حقوق المساهمين والعائد على الاستثمار والعملاء الاستراتيجيين، بحيث لا تتأثر أعمالهم".

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