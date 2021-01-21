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"ساكو" تشتري أرضاً في مدينة الرياض بـ74 مليون ريال

ساكو
شعار الشركة السعودية للعدد والأدوات
سوق السعودية

"ساكو" تشتري أرضاً في مدينة الرياض بـ74 مليون ريال

ﺳﯾﺗم ﺗﻣوﯾل ھذه اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ الإﺳﻼﻣﯾﺔ

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات شراء أرض مشيد ﻋﻠيﮭﺎ ﻣﺳﺗودعات بقيمة 74 مليون ريال، غير شاملة لقيمة الرسوم ومصاريف التنازل.

وقالت "ساكو" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنها اشترت أرضا ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻣﺷيدا ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﺗودﻋﺎت واﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻣﺷﺎﻋل وﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ 42.937 م2 وﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻗدرھﺎ 33.000 م2، وذﻟك ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻛﻣﺳﺗودﻋﺎت مركزية ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

وﺳﯾﺗم ﺗﻣوﯾل ھذه اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ الإﺳﻼﻣﯾﺔ الممنوحة للشركة.

وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة بزيادة بند الموجودات غير المتداولة في قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة للربع الأول من عام 2021م.

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