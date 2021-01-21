أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن حصول الشركة التابعة لها الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة، على تمويل مرابحة بقيمة 1.23 مليار ريال (328 مليون دولار) من بنك مجموعة سامبا المالية.

وقالت "البحري" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن مدة التمويل 12 سنة، والضمانات المقدمة للتمويل تتمثل في رهن الناقلات الممولة.

وأضافت أن الهدف من التمويلات هو تغطية ما يعادل 80% من تكلفة بناء 10 ناقلات كيماويات بحمولة 49,999 طنا ساكن لكل ناقلة.

وكانت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة، قد وقعت عقداً مع شركة "هيونداي ميبو للأحواض الجافة لغرض بناء 10 ناقلات كيماويات، بقيمة 410 ملايين دولار، وتقدر تكلفة الناقلة الواحدة بنحو 41 مليون دولار.

وتتوقع الشركة استلام جميع الناقلات على شكل دفعات ابتداء من الربع الأول من العام 2022 وحتى الربع الأول من العام 2023.

وتمول الشركة العقد عن طريق التدفقات النقدية للشركة بالإضافة الى التمويل المصرفي.

تصنف الناقلات من نوع IMO Type 2 وتعمل بكفاءة في استهلاك الوقود وتتميز بالقدرة على نقل المواد كيماوية والمواد بترولية المكررة.