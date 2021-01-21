  • مباشر
اللغة

"سايتكور" تبدأ بتنفيذ خطة استثمارية بـ 1.2 مليار دولار

معاملات مالية رقمية مصر
معاملات رقمية
شركات

"سايتكور" تبدأ بتنفيذ خطة استثمارية بـ 1.2 مليار دولار

تسريعًا لوتيرة النمو في المنطقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت اليوم شركة "سايتكور"، البارزة عالميًا في برمجيات إدارة تجارب العملاء الرقمية، أنها حصلت على الدعم اللازم لتنفيذ خطة نمو واسعة النطاق من المقرّر أن تشهد استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار.

ويأتي هذا الاستثمار الذي يُعدّ الأكبر على الإطلاق في مجال التقنيات التسويقية، بعد أقلّ من خمسة أشهر من انضمام ستيف تزيكاكيس إلى الشركة وتوليه منصب الرئيس التنفيذي.

وباتت الشركة مهيّأة للنمو والتوسع، بعد أن حققت عائدات فصلية قياسية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وتُظهر بيانات "ماكنزي" أن أزمة الجائحة التي تواصلت على مدار العام الماضي أدّت إلى تسريع إقبال المستهلكين والمؤسسات على الحلول الرقمية وتبنيها، بوتيرة تعادل وتيرة الإقبال الذي كان مرتقبًا حدوثه خلال مدة لا تقلّ عن خمس سنوات.

ويأتي شروع "سايتكور" في تنفيذ خطتها الاستثمارية الكبيرة متزامنًا مع احتفالها هذا العام بمرور 20 عامًا على تأسيسها.

وتعمل الشركة التي تأسست في العام 2001 مع أكثر من ثلث الشركات المندرجة على قائمة "فورتشن 100" لأفضل الشركات في العالم، وما يقرب من نصف الشركات الواردة في قائمتي "إس آند بي غلوبال 100" العالمية، و"غلوبال تايتنز" من "داو جونز" لكبرى الشركات العالمية. كما تدعم الشركة ثلاثًا من أفضل 10 شركات تجزئة في العالم، و16 من أكبر 18 علامة تجارية في القطاع المالي العالمي، ونصف مجموعات الرعاية الصحية الكبرى، وستٍّ من أكبر 10 شركات لصناعة السيارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي
العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات! العالم بخطر.. طفرة هاربة لكورونا قد تغلب اللقاحات!

الأكثر قراءة

بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة "ج"
مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض
كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟ كيف تتحقق إذا كان واتساب يشارك بياناتك مع فيسبوك بالفعل؟
شاهد شاهد "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا
زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه
تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟ تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟

قبل أن تذهب

تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل
تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل

اكتشف المزيد