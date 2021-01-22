أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شركة فايزر ستقوم بتزويدها بنحو 40 مليون جرعة لقاح ضد كورونا.

وقالت المنظمة إن عودة أميركا للمنظمة ستساهم بإطلاق آلية كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

كانت الولايات المتحدة قد شكرت منظمة الصحة العالمية على قيادة الاستجابة الدولية للوباء، وتعهدت بمواصلة عضويتها فيها، والوفاء بالتزاماتها المالية حيال المنظمة، وأعلنت النية للانضمام لآلية "كوفاكس" التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة.

وأكد أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، الطبيين لمنظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، نية الولايات المتحدة الانضمام إلى آلية "كوفاكس" الهادفة إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة.

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالإعلان الذي أدلى به فاوتشي قائلاً "هذا يوم جميل لمنظمة الصحة العالمية، ويوم جميل للصحة العالمية".

وقال فاوتشي "سيصدر الرئيس بايدن توجيهاً يتضمن نية الولايات المتحدة الانضمام إلى "كوفاكس" إضافة إلى دعم مبادرة مُسرّع إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد-19" لتعزيز الجهود متعددة الأطراف الخاصة بلقاحات "كوفيد-19"، والتوزيع العلاجي والتشخيصي والعدالة في الحصول عليها والبحث والتطوير".

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الدول الأشد فقراً في فبراير/شباط، بموجب برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي للقاحات، بحسب ما قاله مسؤولون في المنظمة هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، نفت منظمة الصحة العالمية أمس، تسجيل أي حالات وفاة لأشخاص حصلوا على لقاحات مُضادة لفيروس "كورونا" المُستجد حول العالم.

وأكدت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو، أن المنظمة لم ترصد أي وفيات ناجمة عن اللقاحات المُستخدمة حالياً.

وقالت إن المنظمة تتابع استخدام لقاح "فايزر" وتقارير عنه من دول تم توزيعه فيها، مشيرةً إلى أنه اتضح من السلطات نفسها بتلك الدول عدم وجود علاقة لوفاة بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، باللقاح نفسه.

ولفتت إلى أن المنظمة عملت بجد لضمان حصول جميع الدول وكل سكانها على فرصة للحصول على هذه اللقاحات، لافتةً إلى أن المنظمة تتوقع وصول الجرعات الأولى إلى الدول بنهاية فبراير المقبل.