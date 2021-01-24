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ارتفاع إيرادات سوديك المصرية لـ 7.4 مليار جنيه

سوديك
علامة شركة سوديك المصرية
البورصة المصرية

ارتفاع إيرادات سوديك المصرية لـ 7.4 مليار جنيه

مبيعات قوية رفعت الأداء السنوي للشركة

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القاهرة - خالد حسني

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أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، أنها حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال 2020، تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن مبيعات الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل مبيعات بقيمة 7.2 مليار جنيه في 2020. وذكرت أن مبيعات الوحدات غير السكنية وصلت إلى 3% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها في 2020 مقابل نسبة 17% خلال العام 2019.

وأشارت "سوديك"، إلى أن مبيعات العام فاقت الأهداف التشغيلية بعد استبعاد مشروع ملاذ لتأخر إصدار التصاريح الخاصة بالمشروعات الجاري تنميتها بالساحل الشمال، وكان من المخطط أن تساهم مبيعات المشروع بحوالي مليار جنيه من مبيعات الشركة المستهدف في 2020 بإجمالي 8.4 مليار جنيه.

وذكرت أن مشروعات غرب القاهرة ساهمت بنسبة 61% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، فيما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 39% من إجمالي المبيعات.

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ووصلت نسبة إلغاءات المبيعات خلال العام إلى نحو 14% من إجمالي المتعاقد عليها متأثرة سلباً بالإلغاءات الاستثنائية المرتفعة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، صافي ربح بلغ نحو 537.84 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 506.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له بنسبة زيادة بلغت نحو 6.2%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 لتصل إلى 3.15 مليار جنيه مقابل نحو 3.4 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنسبة انخفاض بلغت نحو 7.35%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد أشارت نتائج أعمال الشركة إلى ارتفاع الخسائر إلى نحو 90.99 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل خسائر بلغت نحو 28.43 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 220%.

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