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المركزي الكويتي يسمح للبنوك بتوزيع أرباح عن عام 2020

بنوك الكويت

المركزي الكويتي يسمح للبنوك بتوزيع أرباح عن عام 2020

وفقا لهذا الشرط

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دبي - العربية.نت

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سمح بنك الكويت المركزي للبنوك الكويتية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2020، على أن يكون ذلك مشروطا بألا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة للبنوك.

وأشار بيان المركزي إلى أن هذه الخطوة جاءت في ضوء ما أظهرته البنوك الكويتية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدامها للاحتياطيات التحوطية خلال عام 2020.

كانت وكالة الأنباء الكويتية قد نقلت في يونيو الماضي، أن اتحاد مصارف الكويت قرر عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية.

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