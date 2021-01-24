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"المعمر" تؤسس شركة متخصصة بالتقنيات والمعدات الطبية

المعمر لأنظمة المعلومات
شركة المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر" تؤسس شركة متخصصة بالتقنيات والمعدات الطبية

من خلال التمويل الذاتي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارتها بالتمرير، على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، بنسبة ملكية 100%.

وقالت المعمر لأنظمة المعلومات في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الشركة متخصصة في مجال التقنيات والمعدات الطبية والصحية، وجارٍ العمل على إنشائها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أن تمويل الشركة يكون من خلال التمويل الذاتي.

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وأوضحت "إم آي إس" أن هذا التوجه يأتي مدعوما بما يشهده قطاع الخدمات والمعدات الطبية من تحول استراتيجي وتكاملها مع تقنية المعلومات حيث يمثل هذا القطاع فرصا واعدة للشركة للاستفادة من إمكانياتها التقنية وخبراتها الواسعة في مجال تقنية المعلومات على مدار 40 عاما ولدعم التحول الرقمي في المجال الصحي والطبي بشكل عام.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عن موافقة مجلس إدارتها على تكوين لجنة تسمى"لجنة الاستثمار والتطوير" تتكون من خبراء مختصين من داخل المملكة والدول العالمية الرائدة في المجال التقني و الرقمي.

وقالت في بيان منفصل، إن الغرض الرئيس من لجنة الاستثمار والتطوير في شركة "إم آي إس" هو مساعدة مجلس الإدارة في مجالي التطوير والاستثمار الأمثل لأصولها وتعزيز الاستراتيجية الاستثمارية ووضع المبادئ التوجيهية لأنشطة الاستثمار وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة.

وتابعت: "يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة بناء على ترشيحات لجنة الترشيحات والمكافآت بأغلبية الأصوات، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات تبدأ مع دورة مجلس إدارة الشركة، أو بالتاريخ الذي يتم تشكيلها به وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس أو بصدور قرار من المجلس يقضي بانتهاء عملها أو دمجها في أي لجنة أخرى".

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، زياد مرتجى، في لقاء مع "العربية" مؤخراً، إن الشركة تبنت استراتيجية متطورة في العمل عن بعد قبل الجائحة بسنوات وهو ما جعلها مستعدة لهذا الظرف الاستثنائي ولم تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التشغيلية للشركة، لكن رغم ذلك تأثرت عمليات الشركة بما يتأثر به السوق السعودي.

وأضاف مرتجي أن خطط الشركة التشغيلية للميزانية في عام 2020 حافظت على حقوق المساهمين والعائد على الاستثمار والعملاء الاستراتيجيين، بحيث لا تتأثر أعمالهم".

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