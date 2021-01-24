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تأجيل اجتماع الجمعية العامة لـ"أسمنت حائل" للمرة الثانية

أسمنت حائل
مصنع شركة أسمنت حائل
سوق السعودية

تأجيل اجتماع الجمعية العامة لـ"أسمنت حائل" للمرة الثانية

ستقوم لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع ثالث

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت حائل، عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، وكان من المقرر عقدها مساء يوم الخميس الماضي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، إنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كل من الاجتماعين، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول 17.30%، وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 17.32%، فقد تقرر تأجيل الجمعية.

وأضافت الشركة أنها ستقوم لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من المساهمين.

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يذكر أن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة، والتصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعين من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بتوزيع الأرباح.

وكانت أرباح شركة أسمنت حائل قفزت بنسبة 200.6% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 22.8 مليون ريال، مقابل 7.594 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 71.679 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 62.213 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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