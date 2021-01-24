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مساهمو السعودية للكهرباء يوافقون على تمويلات بـ3.5 مليار ريال

الشركة السعودية للكهرباء مناسبة
الشركة السعودية للكهرباء
سوق السعودية

مساهمو السعودية للكهرباء يوافقون على تمويلات بـ3.5 مليار ريال

توزعت على البنك الأهلي التجاري وبنك الخليج الدولي

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دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو الشركة السعودية للكهرباء في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الماضي، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، على جدول أعمال من 3 بنود تضمن الموافقة على تمويل بقيمة 3.5 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن المساهمين وافقوا على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها.

وهي عبارة عن اتفاقية تمويل مرابحة مشترك لمدة 7 سنوات، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 3 مليارات ريال.

ووافقوا على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة، نجم بن عبدالله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تسهيلات مالية لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 500 مليون ريال.

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وأقر المساهمون تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21 يناير 2021، حتى انتهاء الدورة في 20 يناير 2024.

وكان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، قد أقر تعيين الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وذلك عقب انتخاب الجمعية العامة غير العادية الثامنة المنعقدة في 27 ديسمبر 2020، مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ في اليوم 21 يناير، ولمدة ثلاث سنوات.

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