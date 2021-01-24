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مستودع تابع لـ"سبيماكو" يتعرض لحريق

سبيماكو الدوائية مناسبة
سبيماكو الدوائية
سوق السعودية

مستودع تابع لـ"سبيماكو" يتعرض لحريق

دون إصابات بشرية  

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دبي - العربية.نت

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قالت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، إنها تلقت يوم الخميس خطاباً من الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية) مفاده تعرض مستودع الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية) الكائن في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض للحريق وذلك في يوم السبت الموافق 16 يناير 2021.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم الأحد، للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه تمت السيطرة عليه بدون حدوث أي إصابات بشرية، موضحة أن المستودع لديه تغطية تأمينية لمثل هذه الحوادث.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي لهذا الحريق بعد صدور تقرير الدفاع المدني وتقرير مقدر الخسائر.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية) هي شركة زميلة للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، حيث تملك شركة سبيماكو الدوائية فيها نسبة 51%.

وتصنع شركة عناية مجموعة واسعة من منتجات الرعاية الصحية ذات الاستخدام الواحد. تشمل مجموعة المنتجات العباءات الجراحية وملحقاتها، وغيرها من منتجات الرعاية الصحية.

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