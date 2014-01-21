تنمية محور قناة السويس على مائدة منتدى دافوس

من المنتظر أن يعرض الوفد المصري المشارك في منتدى دافوس برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوي الخريطة الاستثمارية لعدد من المشروعات القومية الكبرى على المشاركين فى المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري الأربعاء.

وتتصدر قائمة المشروعات المصرية مشروع تنمية إقليم قناة السويس، بحسب ما صرح به مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم نشر اسمه، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وسوف يركز رئيس الوزراء، بحسب المصدر، على مشروعات الخدمات اللوجستية التي يتضمنها المشروع في ظل الطرح العالمي للمكاتب الاستشارية العالمية، خاصة أن هذا المشروع يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لشركات التجارة العاملة في مجال النقل البحري.

وسيستعرض الببلاوي ــ أمام أكثر من 2500 مسؤول من نحو 100 دولة، ومن بينهم 40 رئيس دولة وحكومة مشاركين في منتدى دافوس، تفصيلات حول خارطة الطريق وما تم إنجازه على المستويين السياسى والاقتصادى، خاصة أن النصف الاول من العام المالي الحالي قد انتهى وأصبح الوضع الاقتصادي المصري أكثر استقراراً مما كان عليه قبل نصف عام، وذلك برغم ما يعاني منه الوطن من جراء أعمال العنف والإرهاب.

وترددت أنباء عن استبعاد نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين من حضور المؤتمر، إلا أن بياناً صدر، أمس، يؤكد عدم استبعاده وإنما كان بقاؤه في مصر لإدارة الملفات الاقتصادية أثناء غياب رئيس الوزراء.