أثرياء العالم في دافوس يراهنون على وتيرة النمو

يراهن مليارديرات العالم المشاركون في المنتدى العالمي للاقتصاد في دافوس على تسريع وتيرة النمو وارتفاع أسعار الأصول.

وتوقع عدد كبير من الأثرياء المشاركين في المنتدى من بينهم قطب الاتصالات الأيرلندي دينيس أوبراين، وأغنى شخص في إفريقيا رجل الأعمال النيجيري أليكو دانجاتو، مواصلة الأسهم مسيرتها الصاعدة فيما ستظل أسعار الفائدة منخفضة، فيما يرغبون في تجتب الاستثمار في العملة الافتراضية "بتكوين" خلال 2014.

"وستواصل الأسواق صعودها، لقد تحولت لتكون نقطة الاهتمام"، بحسب أليكو دانجاتو في مقابلة له. وأضاف "الأمور تتحسن في جميع القطاعات: في مجال الخدمات المصرفية، في تصنيع السيارات، وتقريبا كل القطاعات. وأعتقد أننا قد تركنا الماضي السيئ وراءنا".

وبحسب إحصاءات وكالة بلومبرغ، فقد كسب نحو 300 شخص هم أثرى أثرياء العالم نحو 524 مليار دولار في 2013، فيما بلغت ثروتهم الإجمالية حتى نهاية أمس الثلاثاء نحو 3.6 تريليون دولار.

ويعتبر دانجاتو واحداً مما لا يقل عن 80 مليارديراً، انضموا لأكثر من 2500 من قادة الأعمال والسياسة في دافوس، وفقاً لقائمة الحضور التي حصلت عليها وكالة بلومبرغ.

ويراهن أثرياء العالم على تسريع وتيرة النمو وارتفاع أسعار الأصول، كما سيناقش المنتدى تفاوت الدخل فيما بين الدول المتقدمة والناشئة.

وكانت دراسة قد صدرت الأسبوع الماضي قد حذرت من الفجوة في الدخل بين الدول باعتبارها الخطر الأكبر والمحتمل للاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل.

وقالت الدراسة إن تفاوت توزيع الثروات والأزمة المالية الأخيرة، يهددان بتولد الفقر والاضطراب الاجتماعي.